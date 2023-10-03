В Европе с начала нового сезона подешевел газ

В Европе с началом нового отопительного сезона снизилась цена на газ. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, спотовая цена на газ в Европе только в понедельник снизилась на 14%. За неделю падение составило 28%.

Отмечается, что такая ситуация могла сложиться из-за того, что европейские газохранилища заполнены до предела, при этом в Европе сохраняется теплая погода. Сейчас уровень заполненности газохранилищ в Европе сегодня составляет 96,99%, что на 8% выше среднего показателя за последние пять лет.

До этого агентство ANP сообщало, что 1 октября прекратилась добыча газа на крупнейшем в Европе месторождении в нидерландском Гронингене.

Месторождение было обнаружено в 1959 году, добычу начали в 1963 году. В 2018 году было принято решение о постепенном снижении объемов и закрытии месторождения из-за землетрясений, связанных с добычей.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».