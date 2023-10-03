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Курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей

Курс доллара на Мосбирже впервые с 14 августа поднялся выше 100 рублей

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Shutterstock

В начале торгов курс рубля ослабевает против американского доллара и китайского юаня: стоимость доллара впервые с 14 августа 2023 года превысила 100 руб. Это следует из данных Московской биржи.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 7:03 (мск) укрепляется на 35 копеек, до 100,11 руб., курс китайской валюты растет на 5 копеек, до 13,65 руб., евро – снижается на 30 копеек, до 104,65 руб.

2 октября заведующий кафедрой «Финансовые рынки» Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова Константин Ордов заявлял, что курс рубля в ближайшее время будет зависеть от позиции экспортеров, присматривающихся к новым таможенным пошлинам.

Экономист отмечал, что правительство пытается стимулировать возврат в Российскую Федерацию валютной выручки, но сами компании пока не понимают, какой вариант для них выгоднее — платить повышенные экспортные пошлины или сделать то, что от них хотят.

2 октября курс доллара на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 15 августа.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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