В РФ проверят обоснованность цен на курицу у крупных производителей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность цен у крупных производителей куриного мяса. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

Отмечается, что запросы были направлены ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье». Компании являются крупнейшими на рынке, а значит могут самостоятельно воздействие на конкурентную среду.

В ФАС отметили, что в случае установления монопольно высоких цен на продукцию к организациям могут применить меры реагирования, включая оборотные штрафы.

«ПАО «Черкизово» и ГАП «Ресурс» также необходимо исполнять предписания ФАС России, которые были выданы при согласовании ходатайств в сфере контроля за экономической концентрацией. Организациям необходимо направлять в ФАС России обоснования повышения цен на мясо кур более чем на 5%», — говорится в сообщении.

До этого заведующий лабораторией ИНП РАН Михаил Гусев объяснил, почему ситуация с ростом потребительских цен в России не требует особых мер ценового регулирования.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.