Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сыр фета может подорожать из-за урагана в Греции

FT: цены на сыр фета могут вырасти из-за урагана «Даниэль» в Греции

close
100%
Depositphotos

Сыр фета, являющийся одним из важнейших экспортных продуктов Греции, может подорожать из-за урагана «Даниэль», который обрушился на страну в сентябре. Об этом пишет газета Financial Times.

«Около 40 процентов мягких сыров страны производятся из овечьего и козьего молока, произведенного в центральном регионе Фессалии, который был опустошен наводнениями, обрушившимися в этом месяце на несколько стран Средиземноморья», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате разгула стихии греческие фермеры потеряли около 80 000 коз и овец, а сохранить жизнь выжившим животным сложно из-за высокого уровня воды и нехватки кормов. При этом в последние два года цены на фету из-за инфляции в стране уже выросли на 40%.

«Самый большой удар заключается в том, что многие животноводы в этом районе говорят, что после наводнения они не хотят возвращаться к своей профессии», — поделился президент ассоциации греческой молочной промышленности Христос Апостолопулос.

До этого CNN сообщал, что тропический шторм «Коину» сформировался в Тихоокеанском регионе к юго-востоку от Тайваня и надвигается на него.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий