Сыр фета может подорожать из-за урагана в Греции

Сыр фета, являющийся одним из важнейших экспортных продуктов Греции, может подорожать из-за урагана «Даниэль», который обрушился на страну в сентябре. Об этом пишет газета Financial Times.

«Около 40 процентов мягких сыров страны производятся из овечьего и козьего молока, произведенного в центральном регионе Фессалии, который был опустошен наводнениями, обрушившимися в этом месяце на несколько стран Средиземноморья», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате разгула стихии греческие фермеры потеряли около 80 000 коз и овец, а сохранить жизнь выжившим животным сложно из-за высокого уровня воды и нехватки кормов. При этом в последние два года цены на фету из-за инфляции в стране уже выросли на 40%.

«Самый большой удар заключается в том, что многие животноводы в этом районе говорят, что после наводнения они не хотят возвращаться к своей профессии», — поделился президент ассоциации греческой молочной промышленности Христос Апостолопулос.

До этого CNN сообщал, что тропический шторм «Коину» сформировался в Тихоокеанском регионе к юго-востоку от Тайваня и надвигается на него.

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