В Аргентине кандидаты в президенты высказались об идее долларизации экономики

Основные соперники кандидата в президенты Аргентины Хавьера Милея во время дебатов раскритиковали его предложение о долларизации экономики страны.

Милей предложил долларизацию для борьбы с инфляцией, а также с сокращением международных резервов и экономическим кризисом в Аргентине.

По мнению кандидата в президенты от правящей партии, министра экономики Серхио Массы, Аргентина должна развиваться за счет строительства газопроводов, экспорта энергии миру, продуктов добавленной стоимости. Он назвал это путем для укрепления национальной валюты.

«Поднять флаг другой страны над центральным банком, как это планирует этот сеньор (Хавьер Милей. — «Газета.Ru»), означает отказаться от суверенитета на развитие наших компаний», — подытожил Масса.

В свою очередь кандидат от оппозиционного альянса «Вместе за перемены» Патрисия Буллрич отметила, что без долларов провести долларизацию невозможно.

Выборы президента Аргентины пройдут 22 октября.

До этого политолог Матиас Касьябуе предположил, что участие в БРИКС станет поддержкой для Аргентины в экономической и финансовой сферах.

Ранее политолог назвал альтернативу «Большой семерке».