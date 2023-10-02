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В России «Леруа Мерлен» возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в стране

«Леруа Мерлен» возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Рейтинг Forbes 50 крупнейших иностранных компаний в России возглавили французская «Леруа Мерлен», японская JT Group и американская Philip Morris. Обновленный список за 2022 год изменился наполовину из-за того, что 22 компании приостановили или закрыли свой бизнес в РФ. США по-прежнему имеют самое большое представительство в рейтинге, пишет «Коммерсантъ».

Вот лидеры рейтинга 50 крупнейших иностранных компаний в России по выручке:

В десятку лидеров также вошли PepsiCo, Elo Group, VEON, Metro AG, Mars, Nestle и Chery Automobile.

В предыдущем рейтинге «Леруа Мерлен» занимала второе место, уступая Volkswagen Group. Немецкая компания покинула российский рынок, французская компания также планирует это сделать. Для составления рейтинга «Леруа Мерлен» впервые не раскрыла свою финансовую отчетность, поэтому использовалась оценка агентства INFOLine.

Из рейтинга также выбыли Renault (занимавшая третье место), Apple (пятое место), Toyota Motor (седьмое место), Samsung Electronics (девятое место) и другие компании, которые покинули российский рынок. Их места заняли компании из Китая, Турции и Белоруссии. Однако большинство компаний в рейтинге все еще представлены фирмами из «недружественных» стран Запада.

США сохраняют лидерство (количество компаний сократилось с 10 до 8), а Китай увеличил свое представительство (количество компаний выросло с 1 до 6). В рейтинге также присутствуют по пять компаний из Турции, Франции и Германии. Впервые в списке появились компании из Таиланда (CP Foods — 44 место), Казахстана (Polymetal International — 13 место) и Белоруссии («Торговый дом БелАЗ» — 38 место, Santa — 39 место).

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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