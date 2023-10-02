Минкульт Украины потратил $1,6 млн на нечитаемое англоязычное СМИ

Украинский антикоррупционный центр NGL.media сообщил, что Минкульт Украины потратил $1,6 млн долларов на англоязычное СМИ The Gaze, которое не получило соответствующую аудиторию на Западе.

По данным центра, последние 15 роликов, выпущенных изданием на YouTube в сумме набрали 900 просмотров.

«Дальше, судя по всему, эти расходы будут только расти. При этом большинство контента, по крайней мере, текстового, трудно назвать оригинальным — очень часто это просто перепечатки из других СМИ», — сообщает NGL.media.

Отмечается, что семь программ The Gaze выходят нерегулярно, однако их создатель ООО «Маркер Медиа» уже заключил с украинской госкомпанией «Мультимедийная платформа иновещания» 12 соглашений на производство контента до конца 2023 года на сумму $704 тыс.

Сообщается, что издание The Gaze было запущено в июне.

До этого Подоляк раскритиковал западные СМИ за публикации об усталости от Украины.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.