Украина готовится отправить пять судов с зерном в страны Африки и Европы

Украина готова загрузить пять судов, предназначенных для перевозки зерна, несмотря на выход России из черноморской инициативы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александра Кубракова.

В материале указано, что в настоящее время в украинские порты на побережье Черного моря направляются пять кораблей. Речь идет о морских гаванях так называемой «Большой Одессы» — портах в городах Одесса, Южный и Черноморск (бывший Ильичевск).

«Пять судов <...> будут загружены 120 тыс. тонн зерна для стран Африки и Европы», — говорится в публикации.

Согласно информации ресурсов для отслеживания передвижения кораблей, сейчас суда проходят по временному морскому коридору. Последний был создан Военно-морскими силами Украины.

Также агентство подчеркнуло, что Киев не оставляет попыток сформировать новый безопасный путь для вывоза зерна по морю. Правительство Украины решило не прекращать работу в данном направлении даже после отказа Москвы продлевать срок действия продовольственной инициативы.

26 сентября агентство Reuters со ссылкой на источник в сфере морских перевозок сообщило, что порт Одессы покинуло некое грузовое судно. Корабль вышел в Черное море, однако других подробностей не уточнялось.

Ранее Совет национальной безопасности Турции провел заседание, посвященное будущему зерновой сделки.