Депутат Романов рассказал об эффективности российской экономики

Сегодня с уверенностью можно сказать, что недоброжелателям России не удалось сломать нашу экономику, заявил на IV всероссийском форуме контрольных органов депутат госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

«Сегодня мы с уверенностью можем заявить, что недоброжелателям России не удалось сломать нашу экономику. И это, в первую очередь, - заслуга отечественного бизнеса», — сказал депутат.

Михаил Романов подчеркнул, что задача форума – найти новые механизмы поддержки предприятий с помощью современных, эффективных и понятных механизмов регуляторики.

«В текущих условиях сохраняющихся геополитических проблем продолжение реформы контрольно-надзорной деятельности не только не потеряло своей актуальности, но стало еще более необходимым инструментом в борьбе за эффективность нашей экономики. Многие уже принятые меры действительно позволили сократить издержки бизнеса. Но безусловно, и перед регулятором, и перед законодательной властью, и перед контрольно-надзорными органами стоит еще огромное количество задач», — сказал Романов.

Михаил Романов выразил уверенность, что модернизация системы КНД должна двигаться по пути дальнейшей цифровизации, наращивания открытости проверочных процедур, повышения эффективности профилактических мероприятий и системы обратной связи, снижения штрафной нагрузки на бюджетные учреждения взамен на управленческие решения для исправления нарушений.

Форум был организован Минэкономразвития России совместно с комитетом Госдумы по контролю и правительством Санкт-Петербурга. Форум собрал более 800 участников из 84 субъектов.