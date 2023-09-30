В России спрогнозировали сроки действия запрета на экспорт бензина и дизеля

Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России может продлиться около четырех-шести недель. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

«Запрет продлится до введения более сложной системы, благоприятной для интегрированных нефтяников. Информация о новых возможных условиях экспорта может влиять на настроения участников биржевых торгов. Не исключаем, что потенциальное открытие экспорта, вероятно, только для крупных нефтеперерабатывающих завов, может вызвать локальный рост котировок топлива с учетом резкого повышения международных цен на бензин и дизель — трейдеры могут начать закупки заранее», — пояснил он.

По словам эксперта, введенные ограничения в целом должны способствовать снижению внутренних оптовых цен на топливо, в частности на бензин.

«Однако надо понимать, что, когда речь идет о биржевой торговле, цены неизбежно проходят волны коррекции в рамках тренда. Кроме того, на них может сказываться неритмичность поставок в период сезонных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах», — уточнил Миронюк.

21 сентября правительство РФ почти полностью запретило экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на них внутри страны. Ограничения не затронули поставки для гумпомощи, в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений, а также топливо для российского зарубежного воинского контингента.

Средние потребительские цены на бензин с 19 по 25 сентября увеличились на 27 коп. — до 55,92 руб. за литр. Стоимость дизеля повысилась на 1 руб. 3 коп. — до 64,99 руб. за литр.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цена бензина АИ-92 на торгах 28 сентября повысилась на 0,53%, до 57,951 тыс. руб. за тонну. АИ-95 за день подорожал на 0,63%, до 60,393 тыс. руб. за тонну. По данным Росстата, с начала года цены производителей на бензин выросли в 2,2 раза.

Ранее ФАС возбудила антимонопольные дела в пяти регионах России из-за цен на бензин.