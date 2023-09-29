В России могут втрое повысить акцизы на вино с 1 мая 2024 года. Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс размещен на сайте Государственной думы РФ.

Также планируется с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно довести объем этого акциза до 112 рублей за 1 литр, а в 2026 году — до 116 рублей за литр. Также предлагается увеличить объем акциза для напитков крепостью выше 9% до 643 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, а крепостью до 9% включительно — до 514 рублей соответственно. При этом эти акцизы также ежегодно предлагается повышать.

«В результате повышения ставок акциза на винодельческую, табачную и никотиносодержащую продукцию в федеральный бюджет дополнительно

поступит порядка 39 млрд рублей в 2024 году, 52 млрд рублей в 2025 году и 59 млрд рублей в 2026 году», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

До этого заместитель главы Минфина России Алексей Сазанов заявил, что законопроект по дистанционной продаже алкоголя в стране еще обсуждается.

До этого Минфин выступил за продление маркировки импортного алкоголя.