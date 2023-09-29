Курс доллара превысил 98 рублей впервые с 8 сентября

Курс доллара на торгах Московской биржи превысил отметку в 98 рублей впервые с 8 сентября. Это следует из данных торговой площадки.

На максимуме «американец» поднимался до 98,04 рубля. Затем курс скорректировался до 97,8 рублей. Курс евро преодолел уровень в 103 рубля впервые с 20 сентября 2023 года. «Европеец» подорожал до 103,11 рубля, после чего котировки упали до 102,96 рубля.

«Прохождение пика налоговых платежей, приходившегося на четверг, привело к очередной просадке рубля. Это отражает сохранение повышенного спроса на иностранную валюту, для удовлетворения которого по-прежнему не хватает ее достаточного притока на внутренний рынок», — прокомментировал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

В пятницу экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков спрогнозировал стабилизацию курса рубля в декабре. Он назвал текущий курс российской валюты по отношению к доллару и евро во многом спекулятивным и назвал адекватным курс 90-95 рублей за один доллар.

Накануне Минфин РФ предрек укрепление курса рубля до 94,3 рубля за доллар по итогам 2023 года.

Ранее министр Решетников дал прогноз по курсу доллара к концу года.