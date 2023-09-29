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Стало известно, что будет с ценами на нефть

Аналитик Юшков: цены на нефть превысят $100 за баррель Brent в октябре-декабре

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Shutterstock

Цены на нефть продолжат рост и в четвертом квартале могут превысить $100 за баррель эталонной североморской марки Brent. Поэтому экспортная пошлина на топливо в России также будет увеличиваться, а федеральный бюджет – получать дополнительные доходы. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Это закономерный процесс. Экспортные пошлины на нефть в России растут соответственно ценам на топливо. Когда они снижаются, уменьшается размер пошлины. Для российской экономики повышение размера пошлины позитивно, так как бюджет получает дополнительные доходы», — сказал он.

По словам Юшкова, в первом полугодии российский бюджет получил меньше, чем ожидалось, от экспорта нефти.

«Сейчас мы получаем больше, чем заложено в бюджет. Во многом это компенсация недополученной экспортной выручки. За январь-август средняя цена нефти российской нефти марки Urals составила $45 за баррель, сейчас она находится на уровне выше $77 за баррель», — уточнил эксперт.

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 октября 2023 года вырастет на $2,5 – с $21,4 до $23,9 за тонну, отмечается в расчетах, опубликованных Минфином РФ. Месяцем ранее рост был на $4,5, в августе она повышалась на $1,3, в июле было снижение на $0,6.

Ранее Юшков объяснил, когда остановится рост цен на топливо в России.

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