Стали известны последствия ограничений ЦБ на вывод капитала за рубеж

Введенные Центробанком РФ ограничения на вывод капитала за границу показали свою эффективность в краткосрочном периоде и в моменте позволили удержать валютный рынок от перегрева. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

«В последующем либерализация валютного контроля не оказала существенного влияния ни на курс рубля, ни на планы инвесторов по выводу капитала. А после расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку 20 сентября курс рубля несколько укрепился на фоне обсуждения возможных ограничений на переводы не только в «токсичной» валюте, но и в рублях за рубеж», — сказала экономист.

По ее словам, по итогам 2022 года граждане вывели $47 млрд (из $243 млрд общего объема оттока капитала), из них $33 млрд было размещено в зарубежных банках и $14 млрд – покинуло страну в виде наличной валюты. По предварительным прогнозам, в 2023 году Россию может покинуть капитал на общую сумму до $90 млрд, из которых операции физлиц будут составлять не более 20%, считает доцент.

«Важно понимать позицию Банка России. Мегарегулятор считает неэффективным любое административное ограничение движения капитала, поскольку и бизнес, и граждане смогут найти «лазейки» для вывода своих активов. Необходимо обратить внимание на привлечение средств инвесторов и на создание благоприятного климата в России», — отметила Валишвили.

По ее словам, все валютные ограничения зеркальны западным санкциям и до момента отмены последних полностью снять все заградительные меры не получится.

Центробанк РФ продлил на полгода ограничения по выводу капитала за рубеж: в месяц перевести за границу можно не более $1 млн. Изначально в марте 2022 года лимит был установлен на уровне $5 тыс., затем по мере стабилизации ситуации он был увеличен.

Ранее российские власти начали обсуждать вопрос ограничений по выводу рублей за рубеж.