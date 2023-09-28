Амстердам станет городом с самым высоким турналогом в ЕС

Туристический налог в Амстердаме поднимется до 12,5% и станет высочайшим в Евросоюзе. Об этом пишет The Dutch News.

После вступления изменений в силу размер налога на ночь в отеле стоимостью €175 за номер вырастет с €15 до €22. Отмечается, что по размеру туристического налога Амстердам оказался на четвертом месте в мире.

Повышение туристического налога в столице Нидерландов связывают с высоким количеством туристов, приезжающих туда на один день, и ущербом экологии города от их наплыва. В 2024 году в бюджет города планируют получить €65 млн за счет туристических налогов.

До этого Институт развития туризма в Грузии предложил взимать налог за проживание в отелях.

Институт предлагает собирать по 1 лари (около 35 рублей. — «Газета.Ru») в день с человека за проживание в отелях. По инициативе собранные средства должны быть переданы в бюджет города для его обустройства и озеленения.

В Таиланде может появиться пляжный «комендантский час».