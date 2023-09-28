Рыбаков Черного моря хотят субсидировать

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что ведомство разрабатывает программу субсидий для рыбаков, осуществляющих вылов в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, объем такой поддержки на следующий год запланирован в объеме 200 млн рублей.

Он подчеркнул, что сегодня сложная ситуация даже с точки зрения осуществления промысла, поэтому необходимо сохранить рабочие коллективы, а также компании, которые традиционно там работали.

До этого Шестаков заявил, что объем производства красной икры в России в 2023 году увеличится примерно в два раза по сравнению с предыдущим годом, при этом ожидается низкая цена на нее.

Он отметил, что запасов икры будет достаточно для всех потребителей, благодаря большому улову горбуши. Горбуша является социальным видом лососевых рыб и имеет доступную цену. Большая часть горбуши будет направлена на внутренний рынок. Ожидается, что объем икры будет увеличен в два раза или даже больше.

Ранее губернатор Камчатки доложил Путину о «крайне удачном» вылове лососевых.