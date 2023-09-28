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Силуанов рассказал, в чем будут храниться деньги главной российской «кубышки»

Силуанов заявил, что деньги ФНБ продолжат храниться в валюте

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Павел Бедняков/РИА Новости

Деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) продолжат храниться в иностранной валюте. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

«Покупки валюты — это компетенция Центрального банка. Зеркалирование пока приостановлено. Центральный банк сам определится, когда выходить с покупками валюты. Но в этой части бюджетное правило не претерпело изменений. Мы как предусматривали хранить ресурсы Фонда национального благосостояния в валюте, что дает сбалансированность и предсказуемость бюджетных резервов ФНБ, так и дальше будем это делать», — пояснил Силуанов, его слова приводит ТАСС.

Минфин РФ в прошлом году исключил евро, иены и фунты стерлингов из состава валют ФНБ. Средства ФНБ размещаются в юанях и золоте. Доля юаней составляет 60%, золота — 40%. До этого они были 30% и 20% соответственно.

По состоянию на 1 сентября объем ФНБ составил 13,703 трлн рублей (9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год), что эквивалентно $142,852 млрд. По оценкам Минфина, объем ФНБ на начало 2024 года достигнет 12,178 трлн рублей (6,8% ВВП). На начало 2025 года он будет на уровне 11,191 трлн рублей (5,9% ВВП), на начало 2026 года — 13,003 трлн рублей (6,4% ВВП).

Ранее сообщалось о сокращении объема ФНБ.

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