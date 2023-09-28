Сбербанк выступает главным банком-партнером для корпоративных клиентов, работающих в национальных валютах с Индией, заявил в рамках конференции «СберВЭД 2023: Индия» заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Сбербанк выступает главным банком-партнером для корпоративных клиентов, работающих в национальных валютах с Индией. Мы предоставляем широкий комплекс услуг: от консультирования по вопросам внешнеэкономической деятельности, помощи с внешнеторговыми контрактами и организации расчетов до поиска поставщиков», — сказал он.

Попов добавил, что филиалу Сбербанка в Индии присвоен высший кредитный рейтинг А1+ от локального кредитного агентства, аккредитованного Резервным банком Индии.

По его словам, многие индийские компании для работы с Россией предпочитают открыть счет в Сбере. За год количество открытых счетов корпоративных клиентов филиала Сбербанка в Индии выросло на 43%.

«В этом году объемы расчетов с Индией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в пять раз в денежном эквиваленте. Только за первое полугодие 2023 года количество ВЭД-операций в нацвалютах с Индией, проходящих через Сбербанк, выросло почти в четыре раза, а средний чек операций вырос на 83%», — отметил он.

Также Попов подчеркнул, что Сбербанк регулярно проводит бизнес-миссии онлайн с Индией, помогая российским предпринимателям находить зарубежных контрагентов в дружественных странах в формате онлайн-встреч.

«На текущий момент Сбербанк провел 20 бизнес-миссий с Индией, в которых приняли участие более 2 тыс. компаний с российской и индийской стороны. По итогам уже заключены внешнеторговые контракты, объем операций по которым составляет 1,9 млрд рублей», — добавил он.

Ранее Анатолий Попов рассказал, что число корпоративных клиентов «Сбера», использующих расчеты в нацвалютах между РФ и Индией, увеличилось за год в шесть раз.