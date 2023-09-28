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Россияне стали чаще использовать индийские рупии при расчетах

Россияне стали в 6 раз чаще рассчитываться нацвалютами между РФ и Индией

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Global Look Press

Число корпоративных клиентов Сбера, использующих расчеты в нацвалютах между РФ и Индией, увеличилось за год в шесть раз, сообщил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции «СберВЭД 2023: Индия».

«Уже 6,5 тысячи клиентов выбрали Сбербанк для расчетов в национальных валютах между Россией и Индией, число таких клиентов выросло в шесть раз относительно прошлого года. Также многие индийские компании для работы с Россией предпочитают открыть счет в нашем филиале. За год количество открытых счетов корпоративных клиентов филиала Сбербанка в Индии выросло на 43%», — сказал Попов.

По его словам, только за первое полугодие 2023 года количество ВЭД-операций в нацвалютах с Индией, проходящих через Сбербанк, возросло почти в четыре раза, а средний чек операций увеличился на 83%.

«Среди самых востребованных товарных групп в импорте — фармацевтика, продукты питания, машины и оборудование, химическая продукция», — отметил замглавы правления.

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