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Силуанов заявил об отсутствии «урезания» бюджета в 2024 году

Силуанов: бюджет на 2024 год составит ₽36,6 трлн и урезания не будет

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Правительство РФ не планирует урезать бюджет на 2024 год несмотря на сохраняющееся санкционное давление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

«Если мы говорим об урезании бюджета, у нас, наоборот, бюджет движется как в ролике — вперед, растет. В следующем году 36,6 трлн рублей бюджет. Нормальный, здоровый бюджет... Никакого урезания в бюджете нет. Никакого секвестра нет. То, что вы называете секвестром, — это те расходы, которые мы каждый год перераспределяем на те или иные задачи и приоритеты», — сказал Силуанов на Московском финансовом форуме.

«По его словам, правительство по-прежнему фокусируется на поддержке граждан и экономики несмотря на санкционное давление. Денег всегда не хватает, но на запланированные расходы денег в бюджете хватит» , — подытожил Силуанов.

Накануне в правительстве сократили ожидания о поступлениях безвозмездных сборов с компаний. Для сравнения сумма поступлений по итогам 2023 года планировалась в пределах ₽114 млрд, но в 2024 она сократилась до ₽2 млрд.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на соцполитику и экономику.

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