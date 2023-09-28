Экономист: Запад сам помогает России обходить санкции

Директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий Вячеслав Кулагин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что порядка 30-35% российских нефтепродуктов до сих пор транспортируется судами, принадлежащими странам G7 или их сателлитам. По словам эксперта, Запад сам помогает Москве обходить свои же санкции, поскольку не имеет выбора.

«У них сейчас серьезный дефицит дизеля. Конечно, они с удовольствием будут перекупать наше топливо, пускай и через третьи страны. Да как угодно, потому что иначе у них просто пойдет скачок цен. И им надо как-то сбалансировать свой спрос. Так что есть потребности рынка, а есть санкции, и они живут в разных контекстах», — отметил Кулагин.

Западные эксперты при этом полагают, что теневой флот — далеко не главный путь обхода рестрикций. Гораздо более весомую роль, по их мнению, играют санкционные лазейки и неэффективная система мониторинга и наказаний.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Россия намеренно искажает координаты нефтяных танкеров для обеспечения поставок подсанкционного топлива, которое зачастую торгуется выше ценового потолка в $60 за баррель, установленного западными странами.

Ранее стало известно, при каком сценарии мировые цены на нефть упадут до $50 за баррель.