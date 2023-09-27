В Госдепе заявили, что США не заставляют бизнес прекращать деятельность в России

США не навязывают бизнесу при помощи рестрикций сворачивание операций в РФ. С таким заявлением выступил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что хочет внести ясность. По словам Миллера, есть определенные виды коммерческой деятельности, которые американские власти не стремятся закрыть применительно к России.

«Все наши санкции предусматривают исключения в части поставок продуктов питания и лекарств», — сказал представитель Госдепа.

Он обратил внимание, что в планы США не входит «конфликт с народом России». По словам Миллера, коммерсанты сами принимают решение о судьбе бизнеса в РФ, учитывая все существующие риски. При этом американские власти им ничего не навязывают.

27 сентября стало известно, что Минюст США заподозрил Credit Suisse и UBS в нарушении санкций против РФ.

В середине сентября Bloomberg раскрыл детали 12-го пакета санкций в отношении России, в него может войти ограничение на оборот алмазов.

Ранее раскрыли уловку России для обхода нефтяных санкций.