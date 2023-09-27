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На Украине назвали условие отзыва исков в ВТО против трех стран ЕС

Качка: Украина отзовет иски в ВТО при аннулировании ограничений на экспорт зерна

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Украина отзовет иски во Всемирную торговую организацию против трех государств Европейского союза лишь при условии, если получит гарантии отсутствия ограничений на экспорт зерна. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил заместитель главы украинского минэкономики Тарас Качка.

«Для нас очень важно, чтобы польская сторона и другие государства и Европейский союз гарантировали нам, что такого рода ограничений в будущем не произойдет... Поэтому, конечно, только когда мы получим гарантии, мы формально объявим на весь мир, что этот спор исчерпан», — сказал он.

Качка также отметил, что в настоящее время важно запустить механизм согласования и верификации экспорта зерна с Украины, так как соответствующее предложение фактически уже согласовали ЕС и страны-члены.

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции.

Несмотря на это, ряд государств посчитали такие меры недостаточными и самостоятельно продлили эмбарго на поставки украинского зерна. В их числе оказались Польша, Венгрия и Словакия. Впоследствии из-за данного решения киевские власти направили в ВТО иски против указанных стран.

27 сентября министерство аграрной политики Украины сообщало, что Варшава в течение недели согласует алгоритм выдачи лицензий украинским экспортерам агропродукции.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия также примет участие в судебном разбирательстве по зерну.

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