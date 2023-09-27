В США вновь продлили экспортные ограничения в отношении трех российских авиакомпаний

Министерство торговли США вновь продлило действие экспортных ограничений в отношении авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и AzurAir на 180 дней. Об этом сообщается в уведомлениях ведомства, которые размещены в Федеральном реестре — сборнике официальных документов правительства Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Помощник главы американского Минторга Мэтью Аксельрод заявил, что удовлетворяет запросы о «продлении действия распоряжения о временном отказе» в предоставлении экспортных привилегий в отношении трех российских авиакомпаний. Уточняется, что соответствующее решение вступает в силу немедленно.

В мае американский Минторг отозвал экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia на 180 дней.

В конце марта Министерство торговли Соединенных Штатов на 180 дней продлило экспортные рестрикции в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот».

В октябре 2022 года американское министерство торговли временно отозвало экспортные привилегии у российских авиакомпаний «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Nordwind Airlines, AzurAir, «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и Utair.

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