Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США вновь продлили экспортные ограничения в отношении трех российских авиакомпаний

Минторг США продлил экспортные ограничения для «Аэрофлота», Utair и AzurAir

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министерство торговли США вновь продлило действие экспортных ограничений в отношении авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и AzurAir на 180 дней. Об этом сообщается в уведомлениях ведомства, которые размещены в Федеральном реестре — сборнике официальных документов правительства Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Помощник главы американского Минторга Мэтью Аксельрод заявил, что удовлетворяет запросы о «продлении действия распоряжения о временном отказе» в предоставлении экспортных привилегий в отношении трех российских авиакомпаний. Уточняется, что соответствующее решение вступает в силу немедленно.

В мае американский Минторг отозвал экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia на 180 дней.

В конце марта Министерство торговли Соединенных Штатов на 180 дней продлило экспортные рестрикции в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот».

В октябре 2022 года американское министерство торговли временно отозвало экспортные привилегии у российских авиакомпаний «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Nordwind Airlines, AzurAir, «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и Utair.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях