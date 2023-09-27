Стало известно, сколько россиян поедут в отпуск на ноябрьские праздники

В ноябре 2023 года по случаю празднования Дня народного единства россиян ждут три выходных подряд, но только 3,6% граждан планируют поехать в отпуск. Это следует из опроса сервиса альтернативного онлайн-кредитования MoneyMan, проведенного по запросу «Газеты.Ru».

Более половины опрошенных — 51,6% — сообщили о том, что проведут это время, отдыхая дома. Еще суммарно 28,5% планируют заниматься ремонтом квартиры, дачи или автомобиля, уборкой, хобби, шопингом, спортом. Эти же респонденты посетят какие-либо мероприятия вне дома.

В гости к друзьям или родственникам планируют пойти 7,3%. Еще 4,5% будут работать. 3,3% опрошенных хотят поехать на дачу или просто на природу с целью отдыха и смены обстановки. Остальные 1,2% затруднились с ответом.

«Завершение отпускного сезона к началу ноября и погодные условия в это время года ожидаемо приводят к тому, что поездку в отпуск или на природу люди предпочитают в меньшей степени. Большинство займутся делами, на которые не хватало времени до этого, или будут просто отдыхать в кругу семьи», — прокомментировал директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев.

Сервис альтернативного онлайн-кредитования MoneyMan по запросу «Газеты.Ru» ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября, выяснил, какие планы у россиян на ноябрьские праздники. В нем приняли участие 3 тыс. человек по всей России в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно, где российские туристы чаще всего отдыхали в сентябре.