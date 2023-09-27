ФАС изучает рынок топлива в РФ в поисках серого экспорта

ФАС направила запрос топливным трейдерам и нефтебазам с требованием предоставить данные о закупках и продажах нефтепродуктов на внутреннем рынке РФ и об экспортных поставках за июнь-август 2023 года. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников на топливном рынке.

Как сообщили источники, 25 сентября антимонопольная служба разослала письма 30 крупнейшим трейдерам и нефтебазам с требованием до 27 сентября раскрыть информацию о договорах купли-продажи топлива с указанием объемов, цен и контрагентов.

Особое внимание ФАС уделяет данным об экспорте нефтепродуктов, который был запрещен с 21 сентября. При этом позже из-под запрета был выведен ряд позиций. По мнению источников, ФАС таким образом может выявлять факты серого экспорта топлива, несмотря на ограничения.

По состоянию на 27 сентября биржевые котировки на основные виды топлива продолжают свой отскок после почти недельного падения. Аи-92 и Аи-95 подорожали на 2% и 1,3% соответственно, до ₽57 647 и ₽60 012 за тонну, стоимость летнего дизельного топлива при этом выросла на на 1,92%, до ₽62 742 Об этом свидетельствуют данные торгов биржи.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительный налог на сверхприбыль для нефтяников.