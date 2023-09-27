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ФАС назвала лидеров среди сфер экономики РФ по нарушениям

ФАС: лидерами по нарушениям в РФ стали ЖКХ, фармацевтика и рынок недвижимости

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба отмечает что лидерами по нарушениям законодательства продолжают оставаться дорожное строительство, ЖКХ, фармацевтика и рынок недвижимости. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу ведомства Максима Шаскольского.

По его словам, в 2022 году возбуждено 305 дел о картелях в различных сферах экономики, вынесено почти 1000 постановлений на ₽5 млрд. Шаскольский отметил, что ФАС ведет постоянный контроль госзакупок — в I полугодии 2023 года рассмотрено 23 тыс. жалоб, 43 признаны обоснованными. ФАС продолжит совершенствовать законодательство, в том числе бороться с «профжалобщиками», резюмировал Шаскольский.

Глава ведомства добавил, что в ряде регионов растет конкуренция при госзаказе — если участвуют 3 и более компании, экономия бюджета выше. В числе лучших он отметил Липецкую и Челябинскую области, а также Камчатский край.

В середине сентября ФАС инициировала проверку аукциона в ходе которого стартовая цена лота взлетела более чем в 1000 раз.

Ранее ФАС предложила увеличить минимальные продажи бензина и дизтоплива

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