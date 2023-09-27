Ericsson больше не сможет поставлять оборудование в Россию

Власти Швеции запретили телекоммуникационной компании Ericsson поставлять оборудование компаниям в Российской Федерации. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Информация о запрете содержится в документах по иску Tele2 к ООО «Сател ТВК» (поставляет оборудование Ericsson). Согласно ним, суд не разрешил Ericsson AB поставлять оборудование как в адрес ООО «Сател ТВК», так и любому другому покупателю для поставки в Россию.

Tele2 подала иск к Ericsson в ноябре 2022 года, требуя поставить оборудование по договору, выплатить €4,1 млн неустойки, а также взыскать со компании астрент (неустойка за неисполнение судебного акта в части поставки оборудования).

Договор на покупку оборудования для базовых станций сотовой связи стандартов 2G, 3G и 4G был заключен между Tele2 и Ericsson в июле 2014 года.

С мая 2021 года по февраль 2022 года российский оператор оформил 20 заказов на поставку оборудования, при этом пять из них были выполнены с нарушением сроков, шесть — частично, а оставшиеся девять не исполнены вовсе.

В текущем году арбитражный суд России признал обязательства Ericsson перед Tele2 утратившими силу, поскольку компания не может выполнить их из-за ограничений, наложенных властями Швеции.

Ранее шведский телеком-концерн Ericsson избавился от большей части главного офиса в России.