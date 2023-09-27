Россиян предупредили об ужесточении правил ипотеки

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова заявила, что ограничения для высокорисковых ипотечных кредитов, которые вступят в силу в октябре, должны охладить рынок и помешать неоправданному росту цен, передает агентство «Прайм».

По ее словам, прямого запрета на такие займы не будет, однако банкам придется существенно увеличивать под них резервы.

Финансист обратила внимание, что в последние несколько лет ипотека росла опережающими темпами. В первую очередь, это происходило за счет того, что ставка снижалась, увеличивались объемы льготного кредитования. Кроме того, действовали совместные программы застройщиков и банков. Таким образом, показатели выдачи ипотеки росли. При этом ряд программ увеличивали риски для субъектов рынка жилья, а околонулевые ставки все больше повышали цены на объекты недвижимости, указала Ермилова.

Чтобы этого избежать, Центральный банк (ЦБ) России ввел разные ограничения, и к настоящему времени почти нет заниженных процентных ставок по ипотечным кредитам, отметила она.

«Однако до сих пор остается существенная доля рискованных кредитов», — продолжила эксперт.

Она также считает, что нововведения позволят замедлить рост рисковой ипотеки и уменьшить показатель долговой нагрузки заемщиков. Также получится избежать перегрева рынка и добиться стабилизации цен.

До этого директор по развитию ГК «Жилой Квартал» Эдуард Самигуллин заявил, что банки будут продолжать увеличивать ставки по ипотеке, если Центробанк вновь повысит ключевую ставку.

Центробанк РФ повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с 1 октября 2023 года. Как заявил регулятор, данная мера вводится для ограничения рисков заемщиков и банков.

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