Названы факторы, которые будут влиять на курс рубля до конца сентября

Коридор курса доллара до конца сентября оставит 94-97 рублей, евро будет торговаться в пределах 101-104 рублей. Такой прогноз озвучил газете «Известия» финаналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

По словам эксперта, на динамику рубля будут влиять несколько факторов. Во-первых, это налоговый период, который сейчас оказывает поддержку рублю. Во-вторых, данные Росстата по инфляции. В-третьих, оптимистичный бюджет на 2024 год с прогнозом роста доходов.

Вместе с тем ЦБ завершил операции по покупке валюты для ФНБ, что может стать сигналом к продаже рублей, отмечает Антонов. После 28 сентября рубль также лишится поддержки от экспортеров, уплачивающих налоги.

Недавно Минэкономразвития озвучило свои прогнозы по стоимости американской и европейской валюты по отношению к рублю до 2026 года. Как следует из прогноза министерства на 2024-2026 годы, одобренного правительством, к июню следующего года доллар будет стоить 87,5 рубля.

Ранее в России заявили о сбалансированности спроса и предложения на иностранную валюту.