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Стало известно, сколько будет стоить доллар в июне 2024 года

МЭР прогнозирует укрепление рубля к июню 2024 года до 87,5 к доллару

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РИА Новости

Минэкономразвития ожидает дальнейшего укрепления курса рубля с пиком в июне 2024 года. Как следует из прогноза министерства на 2024-2026 годы, одобренного правительством, к июню следующего года доллар будет стоить 87,5 рубля. Об этом сообщает «Интерфакс».

По прогнозам Минэкономразвития, в декабре 2023 года курс составит 94,3 рубля за доллар и 105 рублей за евро. К июню 2024 года рубль укрепится до 87,5 к доллару и 97,5 к евро. «К концу 2023 года давление на торговый баланс и курс рубля со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. С июня наметился разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков — рост цен на нефть и ряд других экспортных товаров. В свою очередь, увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры будут способствовать укреплению курса рубля в конце 2023 года — первой половине 2024 года», — говорится в прогнозе ведомства.

После ралли доллара, когда американская валюта достигла отметки свыше 100 рублей за один доллар, ЦБ РФ дважды повысил ключевую ставку, доведя ее с 8,5% до 13% годовых. Также были анонсированы ряд мер по валютному контролю, в итоге курс доллара закрепился в коридоре 95-97 рублей.

Ранее в ЦБ не увидели угрозы в быстрой девальвации рубля.

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