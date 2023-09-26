Автоэксперты назвали три главные причины роста цен на автомобили

К концу года в России средний рост цен на автомобили составит 30%. Главные причины повышения стоимости машин – индексация утильсбора, слабый рубль и санкции, пояснили автоэксперты kp.ru.

После введения утильсбора новые автомобили подорожали примерно на 120 тыс. – 600 тыс. рублей, напомнил замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Тенденция роста цен продолжится, отметил он.

«Наибольший рост будет наблюдаться у автомобилей, которые поставляются по параллельному импорту», – добавил Тюктеев.

Также на ситуации на авторынке стране отразятся новые санкции в отношении отечественных автоконцернов. Такие рестрикции скажутся на партнерстве с дружескими странами. В частности, усложнится логистика импорта китайских машин.

Напомним, 14 сентября США объявили о новых санкциях против компаний «АвтоВАЗ», «Москвич» и «Соллерс», а также машиностроительного холдинга «Трансмашхолдинг» и других компаний.

Дилеры ранее также заявили, что в этом году рост цен на машины составит 30%. Спрос при этом остается высоким – так, за 8 месяцев текущего года продано почти 607 тысяч новых легковых машины, что на 41% больше, чем годом ранее.