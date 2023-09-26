Япония может лишиться статуса второго крупнейшего акционера МВФ

Япония может впервые за тридцать лет лишиться статуса второго крупнейшего акционера Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает агентство Kyodo.

Такой сценарий возможен из-за реализации реформы соответствующих квот. Квота в МВФ определяет размер взноса, который вносит страна, а также во многом определяет ее право голоса. В результате решений об увеличении капитала МВФ Япония может опуститься на четвертое место, уступив Германии и Китаю.

Сейчас крупнейшими акционерами МВФ являются США с квотой 17,43%, Япония (6,47%) и Китай (6,4%). В то же время большинство голосов принадлежат развитым экономикам мира. Токио настаивает на сохранении действующего распределения квот МВФ. При этом США пытаются предотвратить растущее влияние КНР и призывают увеличить капитал фонда без изменения соотношения долей акционеров.

В июне генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал повысить число представителей развивающихся стран в правлениях Всемирного банка и МВФ. Нужно реформировать международную финансовую архитектуру, «чтобы сделать ее устойчивой, справедливой и доступной для всех», предложил он. В том числе Гутерриш предложил реформы квот МВФ. Позже директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак заявила, что фонд изучает предложения Гутерриша. По ее словам, фонд находится в процессе 16-го пересмотра системы квот, его планируется завершить в декабре этого года.

Ранее МВФ призвал Пакистан собрать больше налогов с богатых.