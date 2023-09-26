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Япония может лишиться статуса второго крупнейшего акционера МВФ

Kyodo: Япония может потерять место второго крупнейшего акционера МВФ

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Depositphotos

Япония может впервые за тридцать лет лишиться статуса второго крупнейшего акционера Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает агентство Kyodo.

Такой сценарий возможен из-за реализации реформы соответствующих квот. Квота в МВФ определяет размер взноса, который вносит страна, а также во многом определяет ее право голоса. В результате решений об увеличении капитала МВФ Япония может опуститься на четвертое место, уступив Германии и Китаю.

Сейчас крупнейшими акционерами МВФ являются США с квотой 17,43%, Япония (6,47%) и Китай (6,4%). В то же время большинство голосов принадлежат развитым экономикам мира. Токио настаивает на сохранении действующего распределения квот МВФ. При этом США пытаются предотвратить растущее влияние КНР и призывают увеличить капитал фонда без изменения соотношения долей акционеров.

В июне генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал повысить число представителей развивающихся стран в правлениях Всемирного банка и МВФ. Нужно реформировать международную финансовую архитектуру, «чтобы сделать ее устойчивой, справедливой и доступной для всех», предложил он. В том числе Гутерриш предложил реформы квот МВФ. Позже директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак заявила, что фонд изучает предложения Гутерриша. По ее словам, фонд находится в процессе 16-го пересмотра системы квот, его планируется завершить в декабре этого года.

Ранее МВФ призвал Пакистан собрать больше налогов с богатых.

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