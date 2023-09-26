Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Биржевые цены на бензин в РФ вновь перешли к росту

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в РФ начали расти

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Несмотря на введенный 21 сентября правительством России запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, их оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПБМТСБ) 26 сентября неожиданно выросли. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По данным торгов стоимость бензина марки АИ-92 поднялась на 2,06% до ₽56 595 за тонну. Цена бензина АИ-95 увеличилась на 1,27% и достигла ₽58 846 за тонну. Также на 1,17% подорожало летнее дизельное топливо — до ₽61 559 за тонну. До этого, с момента введения запрета на экспорт, каждый из видов топлива потерял порядка 10% стоимости. Единственным видом топлива, которое подешевело стал авиакеросин, его стоимость снизилась до ₽70 627 за тонну (-9,39%).

Эксперты отмечают, что рост оптовых цен идет вразрез с ожиданиями после введенного правительством запрета на экспорт бензина и дизтоплива. Данная мера должна была стабилизировать внутренний рынок и сдержать повышение цен на топливо. Власти пока не прокомментировали неожиданный рост биржевых цен на топливо после введения ограничений на экспорт.

Накануне кабмин внес корректировки в запрет на экспорт нефтепродуктов.

Ранее стало известно, на какие страны повлияют российские ограничения на вывоз топлива.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях