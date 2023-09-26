Биржевые цены на бензин в РФ вновь перешли к росту

Несмотря на введенный 21 сентября правительством России запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, их оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПБМТСБ) 26 сентября неожиданно выросли. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По данным торгов стоимость бензина марки АИ-92 поднялась на 2,06% до ₽56 595 за тонну. Цена бензина АИ-95 увеличилась на 1,27% и достигла ₽58 846 за тонну. Также на 1,17% подорожало летнее дизельное топливо — до ₽61 559 за тонну. До этого, с момента введения запрета на экспорт, каждый из видов топлива потерял порядка 10% стоимости. Единственным видом топлива, которое подешевело стал авиакеросин, его стоимость снизилась до ₽70 627 за тонну (-9,39%).

Эксперты отмечают, что рост оптовых цен идет вразрез с ожиданиями после введенного правительством запрета на экспорт бензина и дизтоплива. Данная мера должна была стабилизировать внутренний рынок и сдержать повышение цен на топливо. Власти пока не прокомментировали неожиданный рост биржевых цен на топливо после введения ограничений на экспорт.

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