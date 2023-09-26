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Ценам на нефть предрекли резкий рост

Глава CR Лоулер спрогнозировал подъем мировых цен на нефть до $120-150 за баррель

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Максим Богодвид/РИА Новости

Мировые цены на нефть могут повыситься до $120-150 за баррель, если правительство США не предпримет меры для стимулирования геологоразведочных работ, заявил генеральный директор сланцевой бурильной компании Continental Resources (CR) Дуг Лоулер. Его цитирует Bloomberg.

В ближайшее время добыча сырья на действующих месторождениях, включая Пермский бассейн, достигнет предельных значений, что заметно сократит объемы сырьевого предложения при том, что новые площадки для бурения не открываются. Ранее подобное уже происходило на сланцевых месторождениях Игл-Форд (Техас) и Баккен (Северная Дакота), уточнил Лоурер.

По мнению бизнесмена, рост нефтяных цен до $120-150 за баррель вызовет «шок» на энергетическом рынке США. Также отсутствие геологоразведочных работ приведет к снижению поставок энергоносителей, предположил он.

В ближайшие недели баррель нефти эталонной североморской марки Brent будет стоить $90-95, спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Даже краткосрочное выпадение поставок из-за забастовок на нефтяных объектах, природных или техногенных перебоев могут спровоцировать скачок до $100, но устойчивыми трехзначные цены вряд ли будут, предположил он.

Ранее в России оценили превышение нефтью Urals ценового потолка в $60 за баррель.

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