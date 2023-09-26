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Трамп пообещал в случае прихода к власти радикально снизить цены на энергоресурсы

Трамп сделал заявление о плане радикального снижения цен на энергоресурсы

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Fulton County Sheriff's Office/Reuters

На митинге в Южной Каролине бывший президент США Дональд Трамп заявил о своих планах по снижению цен на энергоресурсы для американцев, если он победит на выборах 2024 года. Об этом пишет «Интерфакс».

Он заявил, что его целью является достижение самых низких цен на энергоресурсы и электричество в США среди всех развитых стран. Трамп уверяет, что сможет добиться этого уже через шесть месяцев, планируя увеличить добычу углеводородов.

Кроме того, Трамп выступил за введение пошлин на многие иностранные товары в рамках международной торговли. Он обещал принять закон обратной взаимности в торговле, который предусматривал бы введение ответных пошлин против любой страны, вводящей пошлины на товары из США.

Бывший президент выразил опасения относительно будущего США, предполагая, что если он не вернется в Белый дом, стране грозят трудные времена. Он критикует нынешнюю администрацию за слишком большое внимание, уделяемое иностранным партнерам, и недостаточное внимание потребностям американцев.

Для Трампа, по его словам, главным приоритетом является Америка.

Ранее в России создали первую систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии.

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