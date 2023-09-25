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В Минэкономразвития назвали главный риск для экономики России

Решетников назвал дефицит кадров одним из главных рисков для экономики России

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников, выступая в ходе правительственного часа в Совете Федерации, заявил, что главный внешний риск для экономики РФ заключается в замедлении мировой экономики, внутренний — в дефиците кадров, передает «Интерфакс».

В числе внутренних рисков он назвал чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики и дефицит трудовых ресурсов.

«Со стороны внешних условий ключевой — динамика мировой экономики. Ее общее замедление может повлиять на объемы и цены на наши экспортные товары и, следовательно, на курс рубля», — сказал он.

Кроме того, министр отметил, что, учитывая прогноз развития и рост производительности к 2030 году, для экономики дополнительно потребуется 2,3 млн человек.

«Половину закроем внутренними ресурсами: благодаря накопленному эффекту от пенсионной реформы и росту занятости молодежи. Вторую половину предстоит закрыть за счет дополнительного повышения производительности труда в ряде отраслей, более активного привлечения на рынок труда студентов и других граждан, которые в данный момент не стоят на учете в службах занятости. А также за счет миграционного притока», — пояснил Решетников.

Также Максим Решетников сообщил, что на автомобильном рынке России сложился острый дефицит предложения автомобилей.

Ранее эксперт предостерег автовладельцев от перехода на бензин АИ-92 для экономии.

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