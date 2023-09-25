Матвиенко заявила о финансовой дыре в «Почте России»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об увеличении финансовой дыры в «Почте России». Об этом сообщает РБК.

Сенатор назвала «очень печальным» финансовое положение в «Почте России».

«Все это знают, но никто не принимает мер. Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего, может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Ну невозможно: дыра в «Почте» финансовая растет и растет, и никто не реагирует», — сказала политик.

По ее словам, необходимо разработать «правильную финансовую модель существования». При этом правительству следует принять меры, «не откладывая в долгий ящик», иначе «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится», добавила Матвиенко.

До этого «Почта России» предложила взимать платеж в размере 0,5% квартального оборота с маркетплейсов и интернет-магазинов с выручкой от 1 млрд рублей. По оценкам «Почты России», это могло принести около 25 млрд рублей в год. Взамен компания просила закрепить за ней статус федерального гарантирующего поставщика для обеспечения доставки товаров.

Ранее экономист назвала два последствия новых требований «Почты России».