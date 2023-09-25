Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экспорт зерна с Украины в сентябре рухнул

Reuters: экспорт зерна с Украины в сентябре рухнул на 50%

close
100%
Viacheslav Musiienko/Reuters

Экспорт зерна с Украины в период с 1 по 24 сентября составил 1,57 млн тонн, что значительно ниже показателя в 3,21 млн тонн годом ранее. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Минсельхоза Украины.

С начала сезона 2022/2023 Украина экспортировала 6,2 млн тонн зерна, что также меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона (7,5 млн тонн).

Экспорт включал около 3 млн тонн пшеницы, 2,5 млн тонн кукурузы и 599 тыс. тонн ячменя. Сокращение объемов эксперты связывают с блокадой черноморских портов и недавними ударами РФ по портам на Дунае. Украина традиционно отправляла большую часть зерна морем.

С июля Украина может экспортировать зерно лишь через небольшие речные порты и наземные погранпереходы с ЕС. При этом в 2023 году Украина рассчитывает собрать не менее 80 млн тонн зерна.

На прошлой неделе в Кремле оценили работу над возобновлением зерновой сделки.

Ранее в Польше объяснили причину зернового скандала Варшавы и Киева

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях