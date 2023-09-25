Экспорт зерна с Украины в сентябре рухнул

Экспорт зерна с Украины в период с 1 по 24 сентября составил 1,57 млн тонн, что значительно ниже показателя в 3,21 млн тонн годом ранее. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Минсельхоза Украины.

С начала сезона 2022/2023 Украина экспортировала 6,2 млн тонн зерна, что также меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона (7,5 млн тонн).

Экспорт включал около 3 млн тонн пшеницы, 2,5 млн тонн кукурузы и 599 тыс. тонн ячменя. Сокращение объемов эксперты связывают с блокадой черноморских портов и недавними ударами РФ по портам на Дунае. Украина традиционно отправляла большую часть зерна морем.

С июля Украина может экспортировать зерно лишь через небольшие речные порты и наземные погранпереходы с ЕС. При этом в 2023 году Украина рассчитывает собрать не менее 80 млн тонн зерна.

На прошлой неделе в Кремле оценили работу над возобновлением зерновой сделки.

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