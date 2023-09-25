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В Минэкономразвития РФ предложили создать аналог «китайской мембраны» для рубля

Решетников предложил перенять опыт Китая для решения проблемы с курсом рубля

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что аналог «китайской модели» мог бы стать решением проблемы с курсом рубля. Об этом он рассказал в ходе заседания в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

Глава ведомства пояснил, что в КНР юаневый рынок разделен на внешний и внутренний. Речь идет «о своеобразной мембране» между частями финансовой системы, но никак не о двух курсах национальной валюты.

«Это не вопрос двух курсов, ни в коем случае. Два курса — это крайне вредное явление. Мы против этого, и здесь у нас с ЦБ позиция одна», — уточнил Решетников, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом министр добавил, что правительство РФ должно начать отслеживать движение рубля за границей. Это касается как попадания российской валюты в другие государства, так и ее «перетоков». Как сказал глава ведомства, в настоящее время подобного мониторинга «в полной мере нет».

Также во время совещания Решетников предупредил, что в 2024 году в стране сохранится довольно высокий уровень инфляции. По его словам, соответствующий среднегодовой показатель составит 7,2%.

Ранее в Министерстве финансов РФ рассказали, как планируют стабилизировать курс рубля.

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