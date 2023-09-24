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В Польше высказались за увеличение транзита зерна с Украины

Президент Польши Дуда выступил за увеличение транзита зерна с Украины

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Vadim Ghirda/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что необходимо увеличить транзит украинского зерна. Об этом он сообщил в эфире телеканала TVP, передает РИА Новости.

«Я считаю абсолютно правильным решение польского правительства сохранить запрет продажи украинского зерна на польском рынке. Однако я придерживаюсь мнения, что нужно делать все, чтобы транзит был как можно больше», — сказал он.

24 сентября Дуда заявлял, что Варшава готова обеспечить транзит украинских зерновых через польскую территорию для их последующей отправки в беднейшие страны Африки и Азии.

В этот же день польский лидер говорил, что власти Польши ввели запрет на импорт зерна с Украины, чтобы защитить своих фермеров, которые обеспечивают продовольственную безопасность республики. Он отмечал, что не собирается отказываться от этого шага.

До этого заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сообщал о простой формуле устранения напряженности между Киевом и Варшавой. По его словам, украинское правительство должно думать о польских фермерах, а польское — об украинских.

Ранее Еврокомиссия отменила эмбарго на зерно с Украины.

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