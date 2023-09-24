Стали известны доходы бюджета России от «курсовой ренты»

Экспортеры в четвертом квартале текущего и в будущем году будут платить в бюджет ежемесячно около 50 млрд рублей в виде «курсовой» пошлины, введенной постановлением правительства с 1 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 год.

В публикации отмечается, что за четвертый квартал 2023 года и за следующий год поступления в бюджет составят 755 млрд рублей. Из них 151,6 млрд рублей в 2023 году, оставшиеся 604,25 млрд рублей — в 2024 году.

Агентство подчеркивает, что именно в этот период вводится действие соответствующей пошлины.

До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что экономика России в будущем году останется устойчивой.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что дефицит федерального бюджета РФ уложится в прогнозные 2% ВВП в 2023 году. Кроме того, он заверил, что в ближайшие годы будет сохранен ответственный подход к финансам и обеспечено безусловное финансирование всех обязательств и приоритетов.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.