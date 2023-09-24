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Белорусский народный банк прекратит обслуживание некоторых клиентов

БНБ: счета нерезидентов закроют, снятие и перевод денег доступны до 26 сентября

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Global Look Press

Белорусский народный банк (БНБ) принял решение с 26 сентября прекратить обслуживание нерезидентов, ставших его клиентами по доверенности. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Решение продиктовано национальным законодательством Республики Беларусь и усиленным контролем за финансовыми операциями, уточнил банк. В соответствии с новыми правилами, БНБ прекратит действие договоров на банковские счета и пластиковые карты таких клиентов, а также предоставление услуг дистанционного банкинга.

Клиентам, которые ранее открывали счета дистанционно, рекомендуется в срок до 26 сентября перевести свои вклады хранящиеся в БНБ в другие банки или забрать наличные в офисе. В 2022 году БНБ уже попадал в санкционные списки Канады за содействие российской военной операции на Украине.

Недавно стал известен самый важный критерий по выбору банковской карты среди россиян.

Ранее россияне стали чаще жаловаться в ЦБ на навязывание допуслуг с кредитами.

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