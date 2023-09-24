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В Норвегии рассказали об ухудшении экономик пяти европейских стран на фоне СВО

ABC Nyheter: экономики Британии, Германии и Франции пострадали от российской СВО

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Shutterstock

Экономика пяти европейских стран ощутимо пострадала в результате российской спецоперации на Украине, пишет норвежское онлайн-издание ABC Nyheter.

По данным Центрального банка Швейцарии, с февраля прошлого года Европа, в частности, пережила резкий рост цен на энергоносители, нашествие мигрантов, а также значительно тратилась на военные расходы и т.д. Если бы не спецоперация, экономика пяти стран Европы была бы на 0,1–0,7 процентных пункта выше в четвертом квартале прошлого года, а инфляция — ниже на 0,2–0,4 процентных пункта.

Также в отчете сообщается, что больше остальных пострадала экономика Германии, но также СВО нанесла удар по экономикам Франции, Великобритании, Италии и Швейцарии.

В будущем ситуация ухудшится, прогнозируют швейцарские специалисты.

Как сообщало агентство Bloomberg, крупнейшая экономика Евросоюза (ЕС) — германская — столкнется в этом году со стагнацией, подразумевающей нулевой рост объема валового внутреннего продукта (ВВП). До этого редполагалось, что ведущая экономика ЕС будет демонстрировать темпы роста, однако на фоне ряда внешних и внутренних факторов руководству BDI пришлось пересмотреть собственную оценку касательно динамики национального ВВП.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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Операция на Украине
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