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На Украине спрогнозировали проблемы с окнами

Нехватка рабочих рук спровоцировала дефицит оконного стекла на Украине

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Антон Денисов/РИА Новости

Нехватка рабочих рук спровоцировала дефицит оконного стекла на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«Украинские оконщики работают на 60-70% своих мощностей, поскольку рынок столкнулся с нехваткой рабочих рук и слабым спросом», — указано в сообщении.

При этом основными экспортерами стекла на Украину (около 60%) являются Белоруссия и Турция, а до 2022 года 75% стекла поступало из России и Белоруссии. За прошедшие полтора года цены на стекло на Украине выросли на 80%.

За первые шесть месяцев 2023 года 68% стекла поступило из Польши, 7% из Турции и Чехии — однако до трети от общего объема в 5,65 млн квадратных метров флоат-стекла были фактически белорусского производства.

Ранее экономику Украины сравнили с зависимым от Запада зомби.

Украину, по мнению экс-премьер-министра Николая Азарова, ожидает девальвация национальной валюты под давлением Международного валютного фонда.

Ранее в Европе заявили о крахе экономики ЕС из-за Украины.

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