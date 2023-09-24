На Украине спрогнозировали проблемы с окнами

Нехватка рабочих рук спровоцировала дефицит оконного стекла на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«Украинские оконщики работают на 60-70% своих мощностей, поскольку рынок столкнулся с нехваткой рабочих рук и слабым спросом», — указано в сообщении.

При этом основными экспортерами стекла на Украину (около 60%) являются Белоруссия и Турция, а до 2022 года 75% стекла поступало из России и Белоруссии. За прошедшие полтора года цены на стекло на Украине выросли на 80%.

За первые шесть месяцев 2023 года 68% стекла поступило из Польши, 7% из Турции и Чехии — однако до трети от общего объема в 5,65 млн квадратных метров флоат-стекла были фактически белорусского производства.

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