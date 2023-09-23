Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне оценили самозапрет на кредиты

Moneyman: 70% россиян выступили за самозапрет на кредиты и микрозаймы

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Подавляющее большинство — 70% — россиян выступили за самозапрет на кредиты и микрозаймы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос сервиса альтернативного онлайн-кредитования Moneyman.

По данным компании, 31% россиян однозначно поддерживают установку самозапрета на кредиты. Еще 39% ответили, что «скорее да, чем нет». Соответственно, положительно к инициативе относятся 70% опрошенных.

Но 77% респондентов считают, что одного самозапрета на кредиты недостаточно для успешной борьбы с незаконным оформлением кредитов и займов. По мнению порядка 25% опрошенных, за счет новой меры проблема будет полностью решена.

Moneyman провел опрос среди 1500 человек по всей России в сентябре этого года.

Законопроект о праве граждан России на самозапрет выдачи кредитов был внесен в Госдуму 20 апреля 2023 года группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Парламентарий заявил, что целью законопроекта является «предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами» с помощью незаконного использования персональных данных и методов социальной инженерии. В случае принятия закона гражданин сможет подать в бюро кредитных историй соответствующее заявление с просьбой установить ему запрет на выдачу кредитов, а также проверить наличие этого запрета. Подать заявление можно будет через портал госуслуг. При желании самозапрет можно будет отменить.

Ранее сообщалось, что запрет на работу коллекторов в России может привести к росту ставок по кредитам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях