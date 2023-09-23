Россияне оценили самозапрет на кредиты

Подавляющее большинство — 70% — россиян выступили за самозапрет на кредиты и микрозаймы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос сервиса альтернативного онлайн-кредитования Moneyman.

По данным компании, 31% россиян однозначно поддерживают установку самозапрета на кредиты. Еще 39% ответили, что «скорее да, чем нет». Соответственно, положительно к инициативе относятся 70% опрошенных.

Но 77% респондентов считают, что одного самозапрета на кредиты недостаточно для успешной борьбы с незаконным оформлением кредитов и займов. По мнению порядка 25% опрошенных, за счет новой меры проблема будет полностью решена.

Moneyman провел опрос среди 1500 человек по всей России в сентябре этого года.

Законопроект о праве граждан России на самозапрет выдачи кредитов был внесен в Госдуму 20 апреля 2023 года группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Парламентарий заявил, что целью законопроекта является «предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами» с помощью незаконного использования персональных данных и методов социальной инженерии. В случае принятия закона гражданин сможет подать в бюро кредитных историй соответствующее заявление с просьбой установить ему запрет на выдачу кредитов, а также проверить наличие этого запрета. Подать заявление можно будет через портал госуслуг. При желании самозапрет можно будет отменить.

Ранее сообщалось, что запрет на работу коллекторов в России может привести к росту ставок по кредитам.