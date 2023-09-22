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Инвестор спрогнозировал курс рубля на октябрь

Инвестор Сидоров: в октябре доллар будет 97 рублей, евро – 103 рубля

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Ohde/face to face/Global Look Press

В России наблюдается ужесточение монетарной политики и изменение валютного регулирования. Однако принимаемые властями меры в ближайшей перспективе не окажут сильного влияния на финансовый рынок, заявил RT частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

«На мой взгляд, анонсированные кабмином меры не окажут мгновенного эффекта», — подчеркнул он.

Сейчас доллар стоит в среднем 96,17 рубля, евро – 102,75 рубля. За юань просят 13,41 рубля.

«В начале же октября мне видится курс в следующем коридоре: порядка 97 рублей за доллар, до 103 рублей за евро и юань по 13,5 рубля», — спрогнозировал Сидоров.

Напомним, с 1 октября в России введут гибкие экспортные пошлины на товары с привязкой к курсу рубля. Их размер для большинства видов товаров будет варьироваться от 0 до 7%, для удобрений – до 10%.

Финансист ранее назвал факторы укрепления рубля, отметив роль продажи валюты экспортерами и Центробанком.

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