В России объяснили падение индекса Мосбиржи

Укрепление курса рубля, слабый общерыночный фон, дефицит актуальных драйверов для движения и фактор пятницы привели к падению индекса российских акций — Мосбиржи — ниже 3 000 пунктов впервые с 28 июля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Фактор пятницы особенно актуален в периоды геополитических обострений. Участники торгов продают часть бумаг или переносят покупки на начало следующей недели, опасаясь реализации какого-либо негатива в выходные», — рассказал эксперт.

Он отметил техническое охлаждение цены ряда «перегретых» бумаг, например, представителей IT, потребительского, энергетического секторов. Многие из них показали рост в десятки процентов с начала года, уточнил он.

Бахтин считает текущую коррекцию локальной.

«Вблизи текущих уровней по индексу Мосбиржи находится сильная область поддержки. Это 2880-2930 пунктов. Для ухода ниже этой отметки нужны новые весомые негативные драйверы. Сейчас таковых не просматривается, и у нас нет ожиданий устойчивого нисходящего тренда», — отметил он.

Инвестстратег предположил, что в начале будущей недели инвесторы могут перейти к покупкам подешевевших бумаг. Индекс Мосбиржи на неделе может двигаться в пределах 3000-3200 пунктов, допустил Бахтин.

В 2023 году были сотни случаев, когда цены на акции в России взлетали на десятки процентов без каких-либо попутных корпоративных новостей или общерыночного позитива, сообщала ранее «Газета.Ru».

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