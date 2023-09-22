В Минтруде раскрыли сферы, где дефицит кадров сильнее всего

Нехватка кадров сильнее всего ощущается в обрабатывающем производстве, строительстве и транспорте, сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

«Наибольший спрос на кадры сложился в обрабатывающих предприятиях, в строительстве и на транспорте. Нуждается в специалистах и система здравоохранения, где потребность в кадрах постоянно растет по мере увеличения доли пожилого населения», — заявил Котяков на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в России.

По данным Котякова, к 2030 году потребность в кадрах в российской экономике составит 73,6 млн человек, причем наибольший прирост — плюс 800 тыс. человек — покажет именно обрабатывающее производство.

Потребность в ученых, исследователях и IT-специалистах вырастет на 430 тыс. человек, а в сфере транспортировки и хранения — на 400 тыс. человек. При этом здравоохранение и социальные услуги совокупно потребуют на 285 тыс. больше.

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