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Россия может потерять около трети востребованных специалистов

Голикова: число специалистов в возрасте 30-39 лет может сократиться на 30%

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В России допустили, что общее количество востребованных на рынке труда специалистов в возрасте 30-39 лет может уменьшиться на треть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Татьяны Голиковой.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в ближайшее время общее количество востребованных на рынке труда специалистов в возрасте 30-39 лет может уменьшиться на треть.

«Нас пугает вот этот дисбаланс, который у нас в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, он самый готовый к изменениям, к восприятию нового, высококвалифицированный. Но <...> их количество сокращается в ближайшее время на 30%, но растет количество молодых и более возрастных», — рассказала вице-премьер перед заседанием президиума Госсовета по рынку труда.

По словам вице-премьера пока только предстоит оценить масштабы реформ связанных с замещением недостатка кадров путем оптимизации, модернизации и роботизации рабочих мест.

В середине сентября стало известно, что количество IT-вакансий в России возросло на 30-40%.

Ранее Хуснуллин отметил острый дефицит строительных кадров в РФ.

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